صحيفة: تحسينات عبر معبر رفح نهاية الشهر الجاري ولا قطع لرواتب السلطة

رام الله - وطن: قالت صحيفة الاخبار اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ان الوفد الأمني المصري بالامس ابلغ ان التحسينات في قضية السفر من معبر رفح "تجري على قدم وساق"، واعدين ببدء العمل بها نهاية الشهر الجاري.

وخلال اللقاء، لم تأخذ قضية المصالحة حيزاً كبيراً من النقاش، وخاصة أن الحركة سبق أن اعترضت على وضع شرط إتمام المصالحة كمقدمة أساسية لتقديم التحسينات، وشددت للمصريين على أن السلطة هي التي تعطل المصالحة بهدف تفجير الوضع في وجه المصريين والإسرائيليين. وهنا جدد المصريون تأكيدهم أن السلطة لن تقطع الرواتب أو تقلصها خلال الشهر المقبل.

وسرت في الأيام الماضية تسريبات سياسية عن نية الرئيس محمود عباس وقف جزء من العقوبات التي تتعلق بالرواتب، لكن ذلك ليس مرتبطاً بتقدم في المباحثات، وإنما كخطوة لتخفيف الضغط الذي يتوقع أن يقع عليه بالتزامن مع نيته حل "المجلس التشريعي" (البرلمان)، كما تفيد بذلك مصادر سياسية. ي

شار هنا إلى أن سليم الزعنون، رئيس "المجلس الوطني" قال أمس إن مطالبة "المجلس الثوري لفتح"، الموجهة إلى المركزي بحل التشريعي، ستناقش كبند طارئ على جدول أعمال المجلس.