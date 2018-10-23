الاحتلال يخطر بوقف العمل في ساحة مدرسة التحدي بخربة "ابزيق"

وطن: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة اخطارات لمدرسة التحدي الواقعة في خربة "ابزيق" شمال شرق طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أخطر بوقف العمل في ساحة المدرسة التي تتكون من ثلاث غرف صفية ووحدة صحية، ووقف العمل في الجدران وباحات المدرسة وفي الطريق الواصلة إليها والبالغ طولها 500 متر، وذلك بحجة أن المدرسة تقع في منطقة أثرية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال فككت صباح اليوم "كرفانين" اثنين تابعين للمدرسة، واستولت عليهما.