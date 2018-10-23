العثور على متعلقات خاشقجي خلال تفتيش سيارة تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول

وطن: ذكرت قناة سي إن إن ترك، اليوم الثلاثاء، أن المحققين الأتراك عثروا على حقيبتين تحويان المتعلقات الشخصية للصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال تفتيش سيارة تابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول.

ونقلت القناة إن فريقا سعوديا كان يرافق المحققين الأتراك الذين أجروا التفتيش في مرآب السيارات الذي عُثر فيه على السيارة في حي سلطان غازي باسطنبول، أمس الإثنين.

وكانت فرق الأمن التركي عثرت، أمس، على سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تعود للقنصلية السعودية، مركونة في المرآب. ولكنها لم تتمكن من تفتيشها بسبب عدم الحصول على تصريح من القنصلية.

ورصدت الشرطة التركية خلال تفحصها تسجيلات كاميرات، سيارة دبلوماسية ثانية تابعة للقنصلية السعودية أثناء دخولها للمرآب يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبقيت لفترة في المرآب ومن ثم غادرت.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المرآب منذ أمس وحظرت عمليات الدخول والخروج.

كما تجري قوات الأمن التركي تفتيشا لمنزل مشبوه في ولاية يالوفا في قضية مقتل خاشقجي.

القدس العربي