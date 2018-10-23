رويترز: القحطاني ضرب الحريري وأهانه خلال احتجازه في السعودية!

وطن: نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني كان المسؤول عن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض العام الماضي، حيث تعرض الحريري أثناء احتجازه للضرب والإهانة على يد القحطاني، وذلك وفقا لثمانية مصادر سعوديين وعرب وغربيين نقلت عنهم "رويترز".

جاء ذلك في تقرير للوكالة قالت فيه إن القحطاني هو من أدار عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من خلال اتصال عبر "سكايب".

وفقا لتقرير "رويترز" فقد أشرف القحطاني أيضا على عمليات اعتقال مئات الأشخاص من النشطاء والدعاة والأكاديميين السعوديين.

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