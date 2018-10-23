"الكابينيت" يسحب صلاحية إغلاق معابر غزة من ليبرمان

وطن: قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" الثلاثاء، سحب صلاحيات من وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ووفق ما نقلته الصحيفة، فإنه في أعقاب الإنتقادات الداخلية التي تعرض لها ليبرمان، تقرر الطلب من الأخير إجراء مناقشة في مجلس الوزراء قبل وقف نقل الوقود والمساعدات إلى غزة، على غرار قراراته الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن "المستويات السياسية والأمنية فوجئت بقرار ليبرمان الأخير القاضي بوقف إمدادات الوقود والغاز إلى غزة"، مؤكدة أن "هذا القرار جاء خلافا لموقف المؤسسة الأمنية".

ولفتت إلى أنه "تقرر اتخاذ تدابير مماثلة لاتفاق واسع النطاق"، مضيفة أن "ليبرمان لم يعد قادرا على اتخاذ قرارات تتعلق بوقف نقل الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة دون موافقة مجلس الوزراء".

وأفادت "هآرتس" بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء سمعوا بقرار ليبرمان الأخير لأول مرة في وسائل الإعلام".

يشار إلى أن تصريحات ليبرمان ومواقفه الأخيرة أظهرت اختلافا واضحا مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وفسر محللون إسرائيليون ذلك بأنه "يأتي لعوامل سياسية داخلية تتعلق بسباق الانتخابات القادمة".

وفي آخر تصريحات ليبرمان الاثنين قال إن "وقف إطلاق النار مع حماس في غزة غير ممكن، وعليه فإنه لا مفر من عملية عسكرية في غزة، بعد أن استنفدت الحكومة كل الخيارات في التعامل مع القطاع"، على حد قوله.

عربي 21