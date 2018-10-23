شبهات جنائية في وفاة الطفل شهاب ابو شهاب في قلقيلية
23.10.2018 09:48 PM
وطن: أعلن محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبه، أن التحقيقات الأولية في حادثة وفاة الطفل شهاب علي علاء ابو شهاب 6 سنوات من مدينة قلقيليه اظهرت وجود شبهة جنائية ادت الى وفاته .
وقال المحافظ في تصريح صحفي أن التحقيق الذي تجريه الشرطة بالتنسيق مع النيابة العامه توصل الى ذلك .
واشار رواجبة الى انه جرى اعتقال أحد الأشخاص المشتبه بهم بارتكاب الجناية ، والذي سيتم تحويله الى القضاء حال الانتهاء من التحقيق .
وكان الطفل المذكور قد توفي يوم أمس حيث ظهرت كدمات على عنقه وفقا للناطق باسم الشرطه العقيد لؤي ازريقات.