استمرار اندلاع الحرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

غزة- وطن: أعلنت فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن متابعتها لاندلاع ستة حرائق في غلاف غزة نهار اليوم نتيجة سقوط وسائل حارقة من غزة.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري أن نحو 120 دونما التهمتها النيران اليوم في مستوطنة "جبار عام" بسبب الحريق الذي اندلع بفعل بالونات حارقة.

وأشار الموقع إلى أنه تم الاستعانة بعدة طائرات إطفاء للمساهمة في إخماد الحريق، فيما اندلعت نيران قرب مستوطنة "مفلاسيم" بفعل بالون حارق.

ولفتت إلى أن حريقًا آخر اندلع في "موشاف تكوماه" بفعل بالون حارق وسمع أيضا دوي انفجارات في المكان.

وقال موقع "0404" العبري إن "عشرات البالونات الحارقة أطلقت اليوم من غزة تجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة وشوهد العديد منها في سماء عسقلان وأسدود وجبار عام".

وأضاف أن بالونًا حارقًا شوهد في سماء عسقلان متجه نحو مدينة أسدود.

واستخدم شبان طائرات ورقة وبالونات وسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى مستوطنات الغلاف ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس الماضي، وردًا على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية، وقتلها 205 مواطنين شاركوا فيها حتى اليوم.

وقالت "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" مؤخرًا إن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في الغلاف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات الطبيعية في مستوطنات غلاف قطاع غزة وقدّرت الخسائر المادية في المحميات الطبيعية فقط بـ15 مليون شيقل.

وذكرت أن إصلاح آثار الحرائق سيستغرق سنوات طويلة وأن الضرر الذي حصل نتيجة هذه الحرائق غير مسبوق في مناطق "إسرائيل"