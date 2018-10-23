صور .. الملك سلمان وولي عهده يستقبلان أفرادا من عائلة خاشقجي

وطن: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم الثلاثاء، سهل بن أحمد خاشقجي، وصلاح بن جمال خاشقجي.

واستقبل الملك سلمان أفرادا من عائلة خاشقجي بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حسب ما نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية.

من جهته عبر سهل وصلاح خاشقجي، عن عظيم شكرهما للملك والأمير محمد، على مواساتهما في الفقيد. حسب ما نقلته الوكالة.

وعبر العاهل السعودي وولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي.

وأعلنت الرياض رسميا، فجر السبت 20 أكتوبر، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" في شجار مع أشخاص في القنصلية.

وذكرت السلطات في السعودية أنه تم توقيف 18 شخصا في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي.

روسيا اليوم