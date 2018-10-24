الشرطة: مقتل طفل على يد عمه في قلقيلية

قلقيلية- وطن: كشفت الشرطة والنيابة العامة في محافظة قلقيلية مقتل طفل 6 سنوات وتمكنت الشرطة من القبض على شخص مشتبه به بارتكاب جريمة القتل .

وأظهرت النتائج الأولية لتقرير الطب الشرعي وجود شبهة جنائية حول وفاة الطفل شهاب علي علاء أبو شهات من قلقيلية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الطفل وصل لمشفى قلقيلية اول امس في حالة حرجة وعلى رقبته اثار كدمات وبعد لحظات اعلن الاطباء عن وفاته وقد باشرت الشرطة والنيابة اجراءات التحقيق وقررت النيابه في حينه احالة الجثمان لمعهد الطب العدلي للتشريح والذي بيّن بوجود شبهة جنائية .

واضاف ارزيقات بانه تم احضار شخص مشتبه به وهو عمّ الطفل والذي افاد اثناء سماع اقواله بانه قام بقتل الطفل . وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة اسباب ارتكابه الجريمة .