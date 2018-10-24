الاحتلال ارتكب 270 انتهاكاً بحق الصيادين منذ بداية العام

رام الله- وطن: رصد مركز الميزان لحقوق الإنسان ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي لـ (270) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض بحر قطاع غزة.

وذكر المركز في بيان صادر عنه أن الاحتلال أطلق النار تجاه الصيادين (267) مرة وقتل خلالها صياداً وأصاب (16) آخرين، واعتقل (59) صياداً.

وأوضح أن قوات الاحتلال صادرت (18) مركباً. كما تواصل تلك القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار الصيد البحري في قطاع غزة في إطار استمرار حصارها المشدد المفروض على غزة.

وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال تجاه الصيادين منظمة وهي تلاحقهم وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعتقلهم، وتخرب معدات صيدهم وتستولي على قواربهم. وفي حادثتين منفصلتين، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء أربعة صيادين من عرض بحر قطاع غزة.

ولفت المركز إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عند الساعة 6:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/10/2018، وحاصرت مركباً (حسكة مجداف) يستقله الصيادان عوض نافذ عبد المالك السلطان (21عاماً) من سكان مدينة بيت لاهيا، وأحمد عماد محمود صيام (20 عاماً)، من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة، أثناء تواجده على بعد (2 ميل) من شاطئ بحر الواحة شمال غرب مدينة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، حيث اعتقلت الصيادين، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، فيما استولت على المركب.

كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 13:00 من مساء يوم الثلاثاء نفسه، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت جنوب غرب مدينة غزة قبالة شاطئ الشيخ عجلين، وحاصرت مركباً (حسكة ماتور)، يستقله الصيادان محمود محمد ابراهيم مقداد (35 عاماً) حسن سهيل حسن مقداد (26 عاماً)، وكلاهما من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أثناء تواجده على بعد حوالي (4 أميال) من شاطئ بحر مدينة غزة، حيث اعتقلت كلا الصيادين، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، فيما صادرت المركب.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن الصيادين المعتقلين وإعادة المركبين، مطالبًا المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على غزة.

ودعا لإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.