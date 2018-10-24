فيديو | الاحتلال يستولي بالقوة على منزل جنوب الأقصى ويسلمه للمستوطنين

القدس -وطن: استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، على منزل جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وسلمته للمستوطنين بعد أن أجبرت ساكنيه على مغادرته بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وقال شهود عيان إن طواقم تابعة لسلطات الاحتلال، تحرسها قوة عسكرية، شرعت بتفريغ محتويات منزل في حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك قبل أن تسلمه لجمعية استيطانية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، بأن المنزل تعيش فيه عائلة المواطن جواد أبو سنينة، والتي تعرضت في الآونة الأخيرة للاعتقال والتهديد والإبعاد عن القدس لرفضها الخروج من المنزل والإصرار على الصمود فيه.

يذكر أن جمعيات استيطانية تمكنت في الآونة الأخيرة من وضع يدها على العديد من عقارات المواطنين في حي بطن الهوى وحولتها الى بؤر استيطانية في مسعى لتهويد الحي بالكامل.