114 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة أمنية

القدس- وطن: اقتحم عشرات المتطرفين اليهود صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المستوطنين الذين رافقهم 55 موظفًا إسرائيليًا بدءً من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن 59 مستوطنًا اقتحموا المسجد المبارك، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، ومحاولات لأداء طقوس تلمودية في باحاته.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، وسط انتشار لعناصرها بالمسجد.

وتوافد عشرات المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى المسجد منذ الصباح، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، وتصدوا لاقتحامات المستوطنين.