جماهير طوباس تشيع الشهيد محمد بشارات

وطن: شيع جماهير مدينة طوباس اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد محمد بشارات ، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال فجراً.

وكان الشهيد "محمد محمود سعد بشارات 23 عاما"، ارتقى برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، واندلعت مواجهات هناك.

وقالت مصادر طبية ان الشاب بشارات اصيب بطلق ناري في الظهر ووصل مسشتفى الرازي وهو في حالة حرجة جدا توفي على الفور.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الغاز بشكل مكثف وعشوائي، خلال اقتحامهم البلدة ما أوقع هذا العدد من الإصابات.