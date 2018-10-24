أنباء عن تسريب عقار مقدسي جديد وعائلة ابو صبيح لوطن: نطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين

القدس-وطن: بعد أقل من شهر على حادثة تسريب عقار "عقبة درويش" في القدس المحتلة للمستوطنين، والتي اتهم فيها خالد العطاري، يدور الحديث اليوم عن تسريب عقار مقدسي جديد في منطقة رأس العامود المطلة على بلدة سلوان، والتي تبعد امتاراً قليلة عن المسجد الأقصى، تعود ملكيته لعائلة أبو صبيح.

وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس اقتحمت شرطة الاحتلال العقار المذكور وعاينته بحسب شهود عيان في البلدة القديمة بالقدس، وهو ما أثار مخاوف المقدسيين من أن يكون ذلك بداية لتسريب العقار للمستوطنين .

عائلة أبو صبيح: نطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين

مجلس عائلة أبو صبيح سارع للاجتماع وأصدر بياناً أكد فيه منع أي فرد من أفراد العائلة من بيع أو شراء أو الوساطة في صفقات الأراضي والبيوت والعقارات في محافظة القدس وضواحيها وكامل أنحاء فلسطين دون الرجوع إلى مجلس العائلة وإطلاعه على تفاصيل الاتفاقية وأطرافها كافة وأسماء المحامين، وكل من لا يلتزم بذلك يتحمل وحده كامل المسؤولية في حال التسريب للعقار، وتخلي العائلة ومجلسها ولجنتها المسؤولية التامة عن ذلك، ويعرض نفسه للعقوبات من العائلة بالمقاطعة الاجتماعية وقد تصل إلى البراءة التامة منه ومن يتعاون معه".

وحول ذلك يقول جابر أبو صبيح وهو أحد أفراد عائلة الشهيد مصباح ابو صبيح لـوطن: إن أشقاء المدعو (ي.ع.ص)، والذي عمل في شرطة الاحتلال لسنوات يتخوفون من أن يكون شقيقهم قد سرب العقار للمستوطنين.

وأضاف إلى الآن لا يوجد أي شيء موثق ورسمي يؤكد تورط (ي.ع.ص) في بيع وتسريب العقار، وهو ينفي بشكل كامل البيع للمستوطنين، ويدعي أنه باع العقار لاطراف أخرى. وتابع: الملف بات لدى الجهات الرسمية الفلسطينية المختصة التي تحقق بالقضية، ونحن ننتظر نتائج التحقيق .

وبين أبو صبيح: أن (ي.ع.ص) له اسباقيات في بيع وتسريب العقارات للمستوطنين، فقد كان مسؤولاً عن بيع عقار في عام 1985 للجمعيات الاستيطانية في منطقة باب الواد في البلدة القديمة، مبيناً أن العائلة قاطعته منذ ذلك الوقت.

وطالب أبو صبيح بمحاسبة المسؤولين والمتورطين بتسريب أي عقار في القدس المحتلة، حتى يكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه بيع أي من منازل وعقارات القدس المحتلة.

يشار إلى أن العقار يتكون من ثلاثة طوابق ويقع في منطقة حيوية في البلدة القديمة التي تعمل دولة الاحتلال والمستوطنين على الاستيلاء على منازلها واحد تلو الآخر بزعم شراء الجمعيات الاستيطانية لها .

الاحتلال يستولي على عقار في سلوان

وفي السياق ذاته استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، على منزل جنوب المسجد الأقصى المبارك وسلمته للمستوطنين بعد أن أجبرت ساكنيه على مغادرته بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وقال شهود عيان إن طواقم تابعة لسلطات الاحتلال، تحرسها قوة عسكرية، شرعت بتفريغ محتويات منزل في حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك قبل أن تسلمه لجمعية استيطانية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، بأن المنزل تعيش فيه عائلة المواطن جواد أبو سنينة، والتي تعرضت في الآونة الأخيرة للاعتقال والتهديد والإبعاد عن القدس لرفضها الخروج من المنزل والإصرار على الصمود فيه.

وأكد المركز أن الاحتلال استولى على المنزل وسلمه للمستوطنين، بعد تسريبه من قبل مالكه الأصلي"جمال سرحان".