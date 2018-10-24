الخليل: الاحتلال يعتقل السيدة أحلام خلاف بزعم حيازتها سكيناً قرب حاجز أبو الريش

الخليل- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم الاربعاء، سيدة، على حاجز ابو الريش العسكري بزعم حيازتها سكيناً.

وقالت مصادر محلية انه تم اعتقال المواطنة أحلام يوسف خلاف (28 عاما) وهي معلمة في مدرسة في شارع طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت وأطلقت النار على العديد من الفتيات والشبان على هذا الحاجز، الذي يقع غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، جنوب مدينة الخليل، وهو المدخل الرئيس والوحيد للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، ويتم إخضاع المواطنين الى عمليات تفتيش دقيقة من قبل قوات الاحتلال خلال الخروج والدخول من الحاجز.