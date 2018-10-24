فيديو| الآلاف يطالبون بوقف الضمان الاجتماعي في الخليل

الخليل-وطن: شارك الآلاف من العمال مساء الأربعاء في مظاهرة احتجاجية على ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل، لمطالبة الحكومة بوقف قانون الضمان الاجتماعي.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بمماطلة الحكومة ورفضها وقف القانون إلى حين الاتفاق على التعديلات حوله، رغم مطالبات الشارع الواسعة بذلك .

وأكد المتظاهرون مواصلتهم لحراكهم الهادف لوقف قانون الضمان الاجتماعي بضيغته الحالية، مطالين الحكومة بضرورة الاستماع لمطالبهم وتنفيذها من أجل الوصول الى قانون يضمن حقوقهم كاملة .

وكان مجلس الوزراء جدد في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء تأكيده على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل وجاهزية مؤسسة الضمان لبدء تطبيقه، كما قرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية المختصة لفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات كافة الجهات حول القانون.