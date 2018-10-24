حسام زملط يقدم أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين في بريطانيا

لندن-وطن: قدم السفير حسام زملط، أوراق اعتماده سفيرا لدولة فلسطين لدى المملكة المتحدة في مقر وزارة الخارجية البريطانية، حيث كان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية، نيابة عن وزير الخارجية جيريمي هانت. وسلم زملط، الوزير بيرت رسالة من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي موجهه لنظيره البريطاني.

بدوره سلم الوزير بيرت رسالة للسفير زملط، جاء فيها ترحيب الحكومة البريطانية به كرئيسا للبعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة، ورغبة الحكومة البريطانية في تعزيز التعاون مع فلسطين وتعميق العلاقة التاريخية بين الشعبين البريطاني والفلسطيني، وشددت الرسالة على الالتزام الكامل للحكومة البريطانية بالتوصل لسلام شامل من خلال إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على أساس حدود 1967 وعن تطلعهم لعلاقة بناءة بين الخارجية البريطانية والبعثة الفلسطينية.

ومن جهته أكد زملط حرص القيادة والشعب الفلسطيني على تطوير العلاقة بين البلدين، موضحا توجيهات الرئيس محمود عباس بالارتقاء بالعلاقة بين البلدين.