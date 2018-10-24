حقوقيون لـوطن: تقرير "هيومن رايس ووتش" يدق جدار الخزان وعلى السلطة اتخاذ إجراءات تحول دون الانتهاكات، والحكومة تصفها بادعاءات وسترد عليها

رام الله- وطن: أكد حقوقيون لـوطن، أن الحالات والوقائق التي ذكرها تقرير منظمة "هيومن رايس ووتش" حول التعذيب والانتهاكات الفلسطينية في الضفة قطاع غزة، صحيحة وتدق جدار الخزان وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف التعذيب والانتهاكات في مراكز الاحتجاز.

وكان مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين عمر شاكر، قال لـوطن أمس، عقب نشر المنظمة تقريرها، إن إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و"حماس" في قطاع غزّة مستمرّتان في اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين السلميين، وقد يرتقي ذلك لجريمة ضد الإنسانية .... للاطلاع على التقرير اضغط هنا

الحق لـوطن:التقرير يتمتع بمهنية عالية

من جهته، قال الباحث في حقوق الإنسان بمؤسسة الحق تحسين عليان لـوطن، إن التقرير يتمتع بمهنية عالية باستناده على معلومات استقاها من مؤسسات حقوق إنسان تتمتع بمصداقية عالية، ومعلومات استقاها من ضحايا، حيث قام الفريق بمقابلة الضحايا ممن تعرضوا لسوء التعذيب أو الاعتقال التعسفي في الضفة وغزة.

وأضاف عليان إن التقرير ليس الأول الذي يدق جدار الخزان بشأن ما يجري من انتهاكات، وتحديداً الاعتقال التعسفي والتعذيب في سجون السلطة. داعياً السلطة لاتخاذ الأمر بجدية وألا تنكر وجود تعذيب في سجونها لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تحقق فقط في الانتهاكات الإسرائيلية، وإنما ستحقق في الانتهاكات الفلسطينية "الانتهاكات التي ارتكبها فلسطينيون ضد فلسطينيين".

وأوضح عليان أن الانتهاكات التي يتحدث عنها التقرير قد تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وقال إن الحكومة تعتبر أن كل حالات الاحتجاز تتم ضمن القانون، وتراعي ضمانات المحاكمة العادلة، لكن نحن بناء على خبرتنا كمؤسسة الحق نتابع ما يجري في الميدان أن هذا غير دقيق، فالكثير من حالات الاحتجاز تعسفي لا يتم فيها احترام إجراءات المحاكمة العادلة ولا يتم فيها احترام الإجراءات القانونية.

وأضاف أنه لم نرى أي حالة من حالات المسآلة الحقيقية حتى لو كان الأمر يتعلق في حالات فردية، وإنما تكون الإجراءات المتخذة تأديبية إدارية مثل نقل مسؤول أو عنصر أمن من مكان إلى أخر.

دويك لوطن: الحالات الواردة في التقرير صحيحة ولدينا تحفظين عليه

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك لـوطن، أن الحالات الواردة في التقرير صحيحة، وأغلبها تدخلت الهيئة فيها وأصدرت بيانات بشأنها أو مراسلة الجهات المختصة بها، قائلاً إن "التقرير لم يأتي بجديد من حيث الحقائق والوقائع والحالات، وأغلبها معروفة وموثقة في تقاريرنا".

وأضاف دويك "لدينا تحفظ على أمرين في التقرير، الأول أنه ذهب بعيداً عندما أوصى بالطلب من المدعية العامة الدولية بالنظر في التعذيب بفلسطين، لأن نحن من وجهة نظرنا أن حالات التعذيب الموجودة لا ترقى إلى أن تدخل ضمن اخصاصات محكمة الجنايات الدولية، فمحكمة الجنايات الدولية تختص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تشكل خطراً على الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل واسع وممنهج، لكن انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية لا ترقى لهذا الحد حتى الآن".

أما التحفظ الثاني، فاعتبر دويك أن "حالات التعذيب لا ترقى إلى سياسة منهجة وبقرار سياسي سواء في الضفة وغزة، بالعكس المستويات السياسية ترفض التعذيب لكنها لا تقوم بما يكفي للمعاقبة عليه".

وطالب دويك السلطة الفلسطنية وحركة حماس بالتحقيق في جميع الحالات التي ذكرها التقرير، واتخاذ إجراءات عقابية بحق من يخالف القانون.

وأشار إلى أن جزء كبيراً من التوصيات التي ذكرها التقرير، هي توصيات الهيئة مثل وقف الاعتقالات التعسفية، ووقف التوقيف على ذمة المحافظين ووقف عرض المدنيين أمام المحاكم العسكرية في قطاع غزة، واعطاء تعليمات واضحة جدا لوقف إساءة معاملة الموقوفين، وإصدار قانون لتجريم التعذيب وتشديد العقوبة على التعذيب.

وقال إن اعتبار التقرير بأن التعذيب يتم بشكل ممنهج وطلبه من محكمة الجنايات الدولي بالتدخل، والطلب من الدول المانحة بوقف دعمها لفلسطين مبالغ فيه ومستغرب، والمطلوب ليس وقف الدعم وإنما إداخل إصلاحات جدية.

وأكد بغض النظر عن المبالغة في التقرير من عدمها إلا أن منظمة هيومن رايس ووتش هي منظمة مهمة في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم، وبالتالي على القيادات الفلسطينية أن تصلها الرسالة بأن العالم يراقب ما يجري في فلسطين، ويتوقع منها معايير عالية في مجال احترام حقوق الإنسان، لأن فلسطين انضمت للاتفاقيات الدولية، كما أننا في صراعنا مع الاحتلال نعتمد على القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي العالم يتوقع من الفلسطينيين أن يكون هناك التزام من طرفهم، لذلك على القيادات السياسية أن تأخذ التقرير باهتمام ومراقبة سلوك الأجهزة الأمنية جيداً.

كراجة لوطن: التقرير لا يبالغ ويسلط الضوء على الانتهاكات

من جهته، رأى مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة لـوطن، أن القرير لا يوجد به مبالغة، وإنما يلقي الضوء على الانتهاكات التي تقوم بها السلطة أو حماس.

واعتبر كراجة أنه لا يمكن مقارنة انتهاكات السلطة أو حماس بانتهاكات الاحتلال الإسرائلي.

وقال إن من وقّع على اتفاقية أومعاهدة دولية في مجال حقوق الإنسان يجب عليه أن يلتزم بها بحذافيرها، ولا يعطى ضوء أخضر للانتهاكات بحجة أن "فلسطين تحت الاحتلال".

وأضاف إن السلطة الفلسطينية تحاول فرض هيمنتها وسيطرتها في الضفة، لكن هذه الهيمنة تؤدي في غالب الأحيان إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وأحيانا تمارس ببشاعة مثل تعذيب الأشخاص داخل مقرات اللجنة الأمنية والمداهمات وإغلاق المكاتب الصحفية وغيرها، وهي في تزايد حتى طالت النقابيين المحسوبين على الحزب الحاكم.

وأبدى كراجة تحفظه على التقرير من حيث أنه لا يوضح الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لوقف الانتهاكات، ويساوي النظامين الحاكمين في الضفة وغزة بباقي أنظمة الحكم في العالم من حيث المؤسسات، إذ يفتقر ناظمي الحكم في الضفة وغزة لمؤسسات حكومية فعلية تقوم باتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات.

الحكومة ترد: سندرس التقرير بجدية

من جانبها، قالت الحكومة في بيان عقب جلستها الأسبوعية، اليوم الأربعاء، إنها تسلمت اليوم تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، معلناً أن فلسطين ستقوم بدراسة نتائج التقرير والتوصيات، دراسة جادة ومسؤولة مع جميع الشركاء والجهات ذات الاختصاص في الحالات الواردة والانتهاكات المزعومة.

وأضافت أنها ستقوم بالرد على التقرير، وستواصل العمل الجاد من أجل الانسجام مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقيات الدولية وتحقيقها بشكل كامل، مشيرة إلى تشكيل لجان التحقيق المتخصصة للنظر في أي حوادث تتجاوز القانون، والتي تلقى دعماً حكومياً كاملاً كما يتم إصدار توصياتها باستقلالية تامة،

وقال رئيس الوزراء رامي الحمدالله "سنقوم بمواصلة هذه العملية التراكمية التي تنتهجها دولة فلسطين لتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وسنقوم باتخاذ الإجراءات الفورية لتفنيد كافة الوقائع التي تضمنها التقرير بالتفاصيل والحالات من خلال اللجان، والاستفادة والتعلم من التجارب والبناء عليها".