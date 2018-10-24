الوفد الأمني المصري يصل غزة

وطن: وصل الوفد الأمني المصري ظهر اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر عبر بيت حانون "إيرز"، قادما من رام الله.

ويضم الوفد مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، واللواء همام أبو زيد، حيث بدأ اجتماعا مع قيادة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

ووصل الوفد المصري لاستكمال حوارات المخابرات المصرية مع حركة حماس، وهي الزيارة الرابعة من نوعها خلال عشرة أيام لقطاع غزة في محاولة لتحريك ملفي المصالحة مع فتح والتهدئة مع الاحتلال.