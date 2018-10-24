الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد اجتماعه مع الفصائل

وطن: غادر الوفد الامني المصري قطاع غزة مساء اليوم، عقب انتهاء اجتماعه بالفصائل الفلسطينية في القطاع والذي عقد في مكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار .

ولم تعقد الفصائل مؤتمرا صحفيًا عقب انتهاء الاجتماع للحديث عمّا دار بينهم وبين الوفد المصري، لكن حركة "حماس" كانت قد قالت في بيان مقتضب إن اللقاء سيبحث استكمل الجهود المصرية لكسر الحصار عن قطاع غزة والمصالحة.

واستمر اللقاء بين الوفد المصري والفصائل نحو ساعتين، وسبقه لقاء بين الوفد ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية فور وصول الوفد لقطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع.

ويتشكّل الوفد الأمني المصري من مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، والعميد همام أبو زيد.

وهذه هي الزيارة الثالثة للوفد المصري إلى غزة خلال أقل من أسبوع، التقى في كل زيارة منها بهنية وقيادات حركة حماس.