مصر تستنكر اعتداء الاحتلال على آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان بالقدس

وطن: استنكرت مصر اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس، واحتجاز أحدهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في بيان صحفي، رفض مصر القاطع التعرُّض لرجال الدين، مع التأكيد على ضرورة احترام المقدسات الدينية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب على مدار الساعة تطورات الموقف على الأرض، حيث يستمر التواصل بين السفارة المصرية في تل أبيب والقيادات الكنسية في دير السُلطان بهذا الشأن.

وقال حافظ إنه تم التواصُل مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على مُلابسات ودوافع ذلك الحادث، حيث أسفرت تلك الاتصالات بالفعل عن سرعة الإفراج عن الراهب المُعتقل، مضيفا أن الوزارة ما تزال تتابع الموقف.