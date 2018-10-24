محمد بن سلمان: مقتل خاشقجي بشع لا مبرر له ونعمل على محاسبة المتورطين

وطن: اعتبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حادثا مؤلما لا مبرر له، متوعدا بمحاسبة المسؤولين وعدم السماح باستغلال القضية لإحداث شرخ بين تركيا والسعودية.

وأكد بن سلمان، خلال مشاركته في جلسة مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، تعليقا على مقتل خاشقجي: "إنه حادث مؤلم بالنسبة للجميع وجريمة بشعة لا مبرر لها".

وشدد على أن البعض يحاول استغلال قضية خاشقجي لإحداث شرخ بين السعودية وتركيا، لكنه تعهد بألا يتم ذلك طالما العاهل السعودي هو الملك سلمان والرئيس التركي هو رجب طيب أردوغان.

كما اعتبر محمد بن سلمان في حديثه أنه آن الأوان لإعادة هيكلة القطاع الأمني السعودي.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن بلاده تتعاون مع تركيا في قضية خاشقجي، وأكد: "جميع الجناة سيعاقبون والعدالة ستسود".

روسيا اليوم