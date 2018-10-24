بن سلمان: سنُبقي الحريري في المملكة يومين

وطن: سخر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الأحاديث حول احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في المملكة، العام الماضي، قائلاً إن الحريري سيغادر البلاد بعد حضور مؤتمر عن الاستثمار.

وقال بن سلمان، خلال جلسة نقاش في المؤتمر، “دولة الرئيس سعد (الحريري) جالس يومين في السعودية فأرجو أنه ما طلعوا إشاعات أنه مخطوف”.

وكان الحريري احتُجز العام الماضي بالرياض وقدم استقالته من هناك.

وكشفت رويترز، الإثنين، عن دور مثير لمستشار بن سلمان سعود القحطاني في عملية احتجاز الحريري، إذ نقلت عن مصادر خاصة قولها إن القحطاني “استقبل الحريري في غرفة وأمر فريقا بضربه بينما كان هو يلعن المسؤول اللبناني ليجبره على الاستقالة التي بثت في خطاب ألقاه عبر التلفزيون”.