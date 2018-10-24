التطبيع الرياضي مستمر .. رياضيون اسرائيليون في قطر والامارات

وطن: تزداد معالم التطبيع الرياضي بين دولة الاحتلال والدول العربية والتي بدأت تظهر في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وضمن هذا السياق، غادر منتخب إسرائيل للجودو اليوم الأربعاء، متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة "غراند سلام" التي ستنطلق يوم السبت المقبل في أبو ظبي.

وحصل أعضاء المنتخب الإسرائيلي يوم امس على تأشيرات دخول من الامارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة.

وسيتمكن اعضاء الفريق الاسرائيلي من ارتداء ملابسهم الرياضية التي تحمل العلم الاسرائيلي كما سيتم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي ورفع العلم الإسرائيلي في حال فاز احدهم وصعد منصة التتويج.

ويشمل الوفد الإسرائيلي الى جانب الرياضيين عناصر أمنية حماية للاعبين على ان يكون في انتظارهم في أبو ظبي مجموعة أخرى من عناصر الامن الاماراتيين ليتولوا حماية افراد المنتخب الإسرائيلي اثناء اقامتهم في أبو ظبي.

ومن المنتظر ان تنضم الى الوفد الرياضي الإسرائيلي، غدا الخميس، وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف من حزب الليكود الحاكم لتواكب البطولة عن كثب.

في سياق متصل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشطون إنها تظهر وفدا إسرائيليا في مطار العاصمة القطرية الدوحة، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة.

ويظهر في الصورة الوفد الإسرائيلي بعد وصوله إلى مطار الدوحة، للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، التي ستقام من 25 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد كشفت، مطلع الشهر الجاري، أن الرياضيين الإسرائيليين الذي سيشاركون في بطولة العالم للجمباز في الدوحة في أكتوبر المقبل، سيحظون بـ"الترحيب الكامل" كبقية الفرق الأخرى.

وأفادت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي بأن جمعية الجمباز الإسرائيلية تلقت رسالة من الدوحة تقول: "نحن نحب الرياضة ونكرم الرياضيين الذين يمثلون بلادهم كسفراء للسلام والوئام".

وأضافت الرسالة: "نتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل مثل أي بلد آخر خلال المسابقات"، مما يعني أن الدوحة ستسمح للاعبين برفع العلم الإسرائيلي، واستخدام رموز هذا العلم.

فلسطين اليوم