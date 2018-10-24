ماي للملك سلمان: الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي تفتقد للمصداقية

وطن: اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في مكالمة مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن تفسير المملكة لمقتل الصحفي، جمال خاشقجي، يفتقد للمصداقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيسة الوزراء البريطانية أنها بحثت مساء اليوم الأربعاء قضية مقتل خاشقجي مع العاهل السعودي في اتصال هاتفي وقالت خلاله "إن التفسير الحالي للحادث يفتقد للمصداقية ولهذا السبب توجد ضرورة ماسة لتحديد ملابسات ما حصل بشكل دقيق".

وأضاف البيان أن ماي "حثت بشدة السعودية على التعاون مع السلطات التركية في التحقيق وإبداء الشفافية في ما يخص النتائج".

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية في مكالمتها مع العاهل السعودي على "أهمية كشف جميع الحقائق" حول قضية مقتل خاشقجي.

روسيا اليوم