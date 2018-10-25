طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على أهداف في قطاع غزة فجرا دون إصابات

رام الله - وطن: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصفت طائرات الاحتلال بصاروخ موقعا غرب خانيونس، فيما استهدفت بصاروخين موقعا غرب رفح، جنوب القطاع.

وأغارت طائرات الاحتلال على موقع شمال القطاع.

وجاءت الغارات بعد ان قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، قبل منتصف الليلة الماضية، باتجاه مستوطنات غلاف غزة وإن "القبة الحديدية" تصدت له.

بينما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن صاروخاً واحداً على الأقل سقط في منطقة مفتوحة في "أشكول" دون وقوع إصابات.