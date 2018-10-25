مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في رام الله ونابلس فجرا

رام الله - وطن: شهدت مدينة رام الله فجر اليوم الخميس مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

واندلعت المواجهات في عدة مناطق في المدينة عقب اقتحامها بعدد من الآليات العسكرية من جهة بيتونيا، حيث بدأت المواجهات هناك وانتقلت بعدها الى منطقتي عين مصباح وحي الطيرة في المدينة.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت بكثافة على الشبان الذين تصدوا لقوات الاحتلال.

وشهدت مدينة نابلس مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمتها فجرا.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت بناية في حي رفيديا وسط المدينة حيث اندلعت مواجهات مع الشبان .

وشهد شارع القدس ومخيم بلاطة مواجهات عنيفة حيث رشق الشبان الآليات العسكرية بالحجارة اثناء انسحابها من المدينة بينما اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاههم.

وحسب المعلومات الاولية فقد اعتقل جنود الاحتلال 4 شبان من المدينة.