امطار على كل المناطق

وطن: تتأثر فلسطين اليوم الخميس بمنخفض جوي ماطر هو الاول هذا الموسم، وحسب الارصاد الجوية فأن الامطار ستتساقط فوق كافة المناطق.

ويكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى غائم باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومغبرا ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا 50-60 كم/ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

واوضحت الارصاد "هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة باردة في معظم المناطق ،وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج."