4 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة

وطن: ذكرت مصادر محلية ان 4 شبان اصيبوا صباح اليوم بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر، بأن اصابتين بالرصاص الحي في الفخذ وصلتا إحدى مستشفيات بيت لحم، عقب اطلاق قوات الاحتلال نيران أسلحتها بصورة عشوائية صوب الشبان، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد معروف الأطرش (24 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، كما اقتحمت مدينة بيت جالا، وبلدات، ارطاس، والدوحة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.