الإحصاء: الميزان التجاري سجل ارتفاعا بقيمة العجز بنسبة 2% خلال آب

رام الله- وطن: قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الميزان التجاري، سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 2% خلال آب 2018 مقارنة مع الشهر السابق، كما شهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4% مقارنة مع شهر آب من عام 2017، وبلغ العجز 404.6 مليون دولار أميركي.

الصادرات السلعية:

انخفضت الصادرات خلال شهر آب من عام 2018 بنسبة 2.3% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2.9% مقارنة مع شهر آب من عام 2017، وبلغت قيمتها 89 مليون دولار أميركي.

وشهدت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آب 2018 انخفاضا طفيفا بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92.5% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آب من عام 2018. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 21.2% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية:

ارتفعت الواردات خلال شهر آب من عام 2018 بنسبة 1.2% مقارنة مع الشهر السابق، بينما شهدت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة مع شهر آب من عام 2017، وبلغت قيمتها 493.6 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آب 2018 بنسبة 9.3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58.8% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آب من عام 2018. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 8.5% مقارنة مع الشهر السابق.