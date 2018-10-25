اصابات في اعتداء الاحتلال بقنابل الغاز على طلاب مدرسة النهضة في الخليل

الخليل- وطن: أصيب عشرات الطلبة والهيئة التدريسية في مدرسة النهضة الاساسية للبنين في الخليل، اليوم الخميس، بحالات اغماء، جراء استنشاق الغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدرسة بشكل مباشر.

وأكد مدير المدرسة روحي الزرو، أن قوات الاحتلال أطلقت عشرات القنابل من الغاز السام بشكل مباشر على المدرسة، ما أسفر عن إصابة عشرات الطلبة، والهيئة التدريسية، والعاملين فيها، وعمال بلدية الخليل، بحالات اغماء، وتم اسعافهم ميدانيا.

واشار الزرو إلى أنه تم التواصل مع مديرية التربية، والارتباط الفلسطيني، لمطالبة دوريات الاحتلال المارة في المكان بعدم مرورها في محيط المدرسة فترة انصراف الطلبة الى منازلهم، حتى يتم تجنب حالات الاستفزاز المتكررة من جيش الاحتلال.