لجنة الدستور تستأنف اعمالها برئاسة سليم الزعنون

رام الله- وطن: عقدت لجنة الدستور الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اعمالها اليوم في مدينة رام الله وبحضور أعضائها المتواجدين في الضفة الغربية.

وأكد الزعنون في افتتاح الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بمكتب المجلس الوطني برام الله على اهمية انجاز دستور دولة فلسطين كأحد اركان البناء القانوني لتجسيد السيادة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة صياغة الدستور ولقاءاتها مع أركان العدالة في فلسطين والاستماع الى ملاحظاتهم حول ما جاء في مواد مسودة الدستور.

وأكد الزعنون على عقد اجتماعات أخرى للجنة الدستور الموسعة، لمناقشة واقرار مواد مسودة الدستور مادة ومادة، والاتفاق على آلية لإقرار هذه المسودة، ومن ثم يتم عرضها هذه على الرأي العام الفلسطيني بمختلف قطاعاته ومستوياته، وتلقي الملاحظات والآراء حولها.