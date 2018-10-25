"السياحة" تتسلم رسميا شهادة تسجيل الخليل على لائحة التراث العالمي

بيت لحم- وطن: تسلمت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة رسميا من رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الخميس، شهادة تسجيل مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي.

جرى ذلك في مقر وزارة السياحة والآثار في مدينة بيت لحم، بحضور مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، ومدير عام ملف التراث العالمي في الوزارة أحمد الرجوب، والملحق الدبلوماسي في وزارة الخارجية مسؤولة ملف "اليونسكو" جميلة عريقات.

وأكدت معايعة أهمية هذا الحدث، الذي يؤكد هوية الخليل والحرم الإبراهيمي الفلسطينية، وأنها تنتمي بتراثها وتاريخها إلى الشعب الفلسطيني، بالإضافة لحماية الحرم الإبراهيمي ومحيطه من الاعتداءات الإسرائيلية.

وقالت معايعة إنه رابع موقع فلسطيني تنجح دولة فلسطين بتسجيله على لائحة التراث العالمي، بعد مدينة القدس التي أدرجت في العام 1981، وكنيسة المهد ومسار الحجاج في مدينة بيت لحم، وموقع أرض الزيتون والعنب (المدرجات الزراعية لجنوب القدس) في بتير.

بدوره، أكد أبو سنينة أهمية إدراج مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي، والتي تشكل جزءا من الوجود الفلسطيني.

وتعد مدينة الخليل واحدة من أقدم المدن التي ما زالت مأهولة في العالم، ويمتد تاريخها إلى أكثر من 6000 عام. وهي مدينة مقدسة للديانات السماوية، وأصبحت رابع أقدس مدينة إسلاميَّة بعد مكة والمدينة المنورة والقدس. ويعتبر الحرم الإبراهيميّ الشريف من أهم المعالم الحضارية المميزة للمدينة والذي منحها مكانتها المميزة، وجعلها مقصدًا دينيًّا للمؤمنين والرحّالة العرب والأجانب.

وكانت وزارة السياحة والآثار بالشراكة مع وزارة الخارجية وبلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل، قدمت ملف ترشيح المدينة على لائحة التراث العالمي لدى "اليونسكو" في 30/1/2017، قبل أن تتقدم بطلب رسمي بتحويل الملف من الحالة الاعتيادية إلى الحالة الطارئة في 21/5/2017، وذلك إثر ازدياد الاعتداءات الإسرائيلية على البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، حيث تم إدراجها بتاريخ 7/7/2017.