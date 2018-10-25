اليوم.. CIA سيطلع ترامب على تطورات قضية مقتل خاشقجي

وطن- وكالات: قال البيت الأبيض الأمريكي، إن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل ستجتمع في وقت لاحق من يوم الخميس مع الرئيس دونالد ترامب لاطلاعه على تطورات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز، قولها للصحفيين إن هاسبيل ستطلع ترامب على مستجدات في قضية خاشقجي.

ومن المقرر ان يعقد ترامب اجتماعا مع للمخابرات الأمريكية في الساعة 11:30 صباحا (15:30 بتوقيت غرينتش).

وقد قامت هاسبل، في مطلع الأسبوع بزيارة إلى تركيا للعمل بشأن التحقيق في قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

وأعلن ترامب أنه قد يدرس فرض عقوبات على السعودية في إطار قضية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، مشددا في الوقت نفسه على أهمية العلاقات مع المملكة بالنسبة للولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن التستر على مقتل خاشقجي، هو أسوأ عملية لتغطية جريمة على الإطلاق، مؤكدا مع ذلك أنه لا مبرر لهذا الحادث.

وشدد ترامب على أنه سيترك موضوع تحديد تداعيات مقتل خاشقجي بالنسبة إلى السعودية للكونغرس الأمريكي الذي سيتشاور معه بخصوص هذه القضية.