حماس ترد على قرار الاحتلال منع أسراها من الزيارات

غزة- وطن: أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنع أهالي أسرى الحركة من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال هو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والشرائع الإنسانية.

وشدد المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان صحفي، على أن سن هذا القانون العنصري هو استمرار لسياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى؛ في محاولة فاشلة لكسر إرادة صمودهم.

وقال قاسم إن: "كل هذا السلوك الهمجي من سلطات الاحتلال ضد الأسرى في السجون، سيعزز سعي المقاومة للعمل المتواصل لكسر قيد أسرانا الأبطال".

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للاحتلال وافقت الأسبوع الجاري على مشروع قانون يمنع زيارات ممثلي الصليب الأحمر وأبناء عائلات أسرى حماس لأبنائهم في سجون الاحتلال.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ 3 يوليو 2017 منع أهالي أسرى حماس في غزة من زيارة أبنائهم للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.