الاردن: وفاة 7 طلاب وفقدان آخرين قرب البحر الميت بفعل السيول

وطن- وكالات: أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، بأن كوادر الانقاذ والاسعاف تبحث عن مفقودين في الأغوار الجنوبية، يصل عددهم الى 20 شخصاً كانوا في رحلة بالمنطقة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 6 أشخاص علقوا إثر انهيارات صخرية بالمنطقة.

وفي وقت لاحق قالت وكالة الانباء الاردنية رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة، أوضاع طلبة مدرسة داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت الخميس.

واجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية مع وزراء الداخلية والبلديات والاشغال العامة والاسكان وشدد على ضرورة التعامل مع الحادث بأقصى درجات الاهتمام والسرعة، وتوفير الاليات والقوى البشرية اللازمة حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين المرافقين والمواطنين في المنطقة.

واوعز رئيس الوزراء الى كافة الاجهزة المدنية والعسكرية بالتحرك الفوري الى الموقع ومتابعة الحادث ميدانياً، حيث يتواجد حاليا وزير الاشغال العامة والاسكان ومدير عام الدفاع المدني في موقع الحادث لمتابعة جهود الانقاذ والبحث عن المفقودين، وتم ارسال طائرات هيلوكبتر وتحريك اليات من وزارات البلديات والاشغال العامة وشركة البوتاس العربية للتعامل مع الحادث.

واكدت المصادر انه تم انقاذ 10 طلاب من حادث البحر الميت حالتهم بين المتوسطة والبليغة و 16 اخرين عالقين في منطقة الحادث والدفاع المدني يتحرك لانقاذهم، من أصل 43 طالبا.

وفي وقت لاحق أشارت مصادر محلية لموقع الوكيل الاخباري عن احتمال ارتفاع عدد الوفيات الى اكثر من 7 وفيات بينهم طلاب ومواطنين ومرافقين من المدرسة.