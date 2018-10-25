فيديو| الاحتلال يغلق منزل عروسين في البلدة القديمة بالخليل

الخليل- وطن: ‎هاجم مجموعة من المستوطنين عمال كانوا يعملون لترميم منزل عائلة في البلدة القديمة من الخليل، ويعود المنزل للمواطن نضال العويوي الذي كان ينوي تزويج ابنه غاندي في المنزل الشهر القادم، ما يعني أن البيت كان يتجهز لاستقبال عروسين ولكن الاحتلال حطم أحلامهما.

‎وبدا المستوطنون بسرقة مواد البناء وتهديد العمال وصاحب المنزل بالسلاح، وبعدها جاءت قوة عسكرية واعلنت المنزل منطقة عسكرية مغلقة وأغلقته بالسياج ومنعت عملية الترميم حتى إشعار اخر.

‎وقال الناشط رائد ابو رميله انه وثق بالفيديو اعتداء المستوطنين على العمال وسرقة مواد البناء امام اعين جيش الاحتلال بدون تدخل لمنعهم من السرقة.

وقال محمد زغير الناطق باسم تجمع شباب ضد الاستيطان ان الاحتلال الاسرائيلي ينتهك القانون الدولي بالاعتداء على عمليات الترميم في البلدة القديمة التي يعتبرها اليونيسكو، ارث حضاري عالمي فلسطيني يجب حمايته، وثمن زغير دور لجنة اعمار الخليل بإعمار منازل المواطنين وحمايتها من الاستيطان، وطالب الحكومة الفلسطينية بتخصيص مبالغ مالية لدعم ترميم المنازل الفارغة من ساكنيها حيث هناك ما نسبته ٤٣٪؜ من المنازل الفارغة والتي تحتاج للترميم، ويجب على الحكومة الفلسطينية تخصيص حوافز مالية لسكانها وخصوصا الشباب المقبلين على الزواج.

علما ان المنزل يقع بمحاذات مستوطنة ما يسمى ابراهام افينو التي أقيمت في سوق الخضار المغلق باوامر عسكرية وبجانب نقطة عسكرية دائمة في المنطقة، ويعتبر موقعه استراتيجي لمنع تمدد المستوطنة والسيطرة على منازل فلسطينية اخرى.