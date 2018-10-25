العثور على حارس سابق لصدام حسين ميتاً في تركيا

وطن- وكالات: قالت مصادر أمنية تركية، إن حارس الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، والذي كان مقيما في تركيا، وجد ميتا.

وبحسب صحيفة "زمان"، عثر أقارب عدنان جيري شمائل (68 عاما) على جثته في منزله، الكائن في حي فيسيل كاراني بمحافظة شانلي أورفا التركية، وفقا لمصدر طلب عدم ذكر اسمه.

وكان شمائل قد ترك العراق ليقيم في شرقي تركيا/ بعد إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في 2006. وتم نقل جثمان شميل إلى معهد الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته.

المصدر: (سبوتنيك)