"تطبيع سينمائي".. دولة الاحتلال تشارك في مهرجان للأفلام في كردستان

وطن- وكالات: في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، تشارك دولة الاحتلال في مهرجان دولي للأفلام يقام حاليا في العراق وتحديدا في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وتشارك دولة الاحتلال في المهرجان من خلال فيلم "الغوص" للمخرج يونا روزنكيرز.

وانطلقت السبت الماضي، نشاطات مهرجان دهوك الدولي السادس للأفلام، بمشاركة 105 أفلام من 50 دولة، والذي سيختتم أعماله في الـ 27 أكتوبر الجاري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها دولة الاحتلال في محافل دولية في إقليم كردستان، على عكس الموقف العراقي المستمر منذ عشرات السنين والرافض لأي تطبيع معها.

المصدر: (روسيا اليوم)