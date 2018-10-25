الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد ايران غير شرعية

وطن- وكاالات: قال المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن العقوبات الأميركية ضد إيران غير شرعية.

ولفتت في تصريح للميادين إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية ضد إيران لن تثني موسكو استمرار تعاونها مع طهران.

وأكدت زاخاروفا أن بلادها تتخذ تدابير للحد من التأثير السلبي للعقوبات على التعاون التجاري والاقتصادي مع إيران، مضيفةً أن التعاون في مجال الطاقة مع إيران من القضايا الرئيسية على جدول الاعمال بين البلدين.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعاد فرض سياسته بالعقوبات الجديدة على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي.