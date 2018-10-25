هل نفذت وحدة البالونات الحارقة تهديد الشتاء ؟ حرائق في مستوطنات غلاف القطاع

غزة- وطن: قالت مصادر عبرية إن (6) حرائق اندلعت على الأقل منذ صباح اليوم في مستوطنات غلاف غزة، حيث استهدفها الشبان بالبالونات الحارقة التي تطلق من حدود قطاع غزة.

وقال مواقع عبرية أن قائد منطقة غزة في جيش الاحتلال يواجه غداً أول الإختبارات في مسيرات العودة، حيث استلم منصبه حديثاً قبل عدة أيام.

وشهدت الليلة الماضية سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في إحدى مستوطنات الغلاف، وفشلت القبة الحديدية بالتصدي للصاروخ مما أجبر جيش الاحتلال على فتح تحقيق لمعرفة سبب فشلها، وقصف الاحتلال عدد من مواقع المقاومة فجر اليوم رداً على سقوط الصاروخ.

وسبق وأن قالت هيئة الأراضي في دولة الاحتلال إن البالونات الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة أدت إلى اندلاع (1100) حريق منذ بداية إستخدامها في مسيرات العودة.

وبحسب البيان فإن الحرائق بمستوطنات غلاف غزة بدأت بتاريخ العاشر من أبريل الماضي، أي قبل نصف عام تماماً، وأدت الحرائق لإشتعال (12) ألف دونماً من الأراضي الطبيعية والغابات في غلاف غزة، ويقدر حجم الأراضي الطبيعية بغلاف غزة بحوالي (21) ألف دونم.

وتعمل عشرات فرق الإطفاء بالاحتلال منذ بداية مسيرات العودة على رصد البالونات والطائرات الحارقة منذ إطلاقها من حدود القطاع.