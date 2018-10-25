فلسطين تحصد ثلاث جوائز في في مهرجان الشباب العالمي بالبحرين

وطن- وكالات: حصدت فلسطين ثلاث جوائز في المهرجان الشبابي العالمي الأول لأهداف التنمية المستدامة الذي يقام في مملكة البحرين برعاية العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، بمشاركة 7012 مشاركا من 120 دولة حول العالم بينهم فلسطين.

وخلال توزيع جوائز "جائزة ناصر بن حمد للإبداع الشبابي" المنطوية تحت المهرجان، حصلت الشابة امل شوابكة، على جائزة فئة العلوم، فيما حصل الشاب احمد البظ، على جائزة فئة انتاج الافلام، وكذلك حصل الطالب الفلسطيني جورج روكاسيانو، على الجائزة الدبلوماسية في مؤتمر نموذج جلسات الامم المتحدة الـ 14، الذي ينطوي أيضاً ضمن مهرجان الشباب العالمي الذي يعنى بـ6 مجالات شبابية مختلفة.

وشاركت دولة فلسطين في فعاليات وفئات المؤتمر الشبابي الدولي المتنوعة التي تتواصل حتى يوم غدٍ الجمعة، بوفد مكون من 15 شابا وشابة من طلبة الجامعات ومن المبدعين وبرئاسة أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، ممثِلاً لمؤسسة الشباب والرياضة الفلسطينية ونيابة عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جِبْرِيل الرجوب، وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف.

وتأتي فعاليات المهرجان الشبابي العالمي الأول، ضمن مبادرات مملكة البحرين لتحقيق الوعي لدى الشباب البحريني والعالمي بأهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافتها بينهم.

وخلال المؤتمر التقى الفتياني والسفير عارف والوفد الفلسطيني، مع وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني هشام بن محمد الجودر.

ونقل الفتياني للجودر تحيات اللواء الرجوب، مثنيا على دور وقدرة مملكة البحرين الشقيقة ونجاحها في تنظيم المؤتمر الذي يعتبر من المؤتمرات الشبابية الكبرى في العالم.

فيما تقدم السفير عارف بالتهاني والتبريكات لفلسطين ولرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء الرجوب على حصول فلسطين على ثلاث جوائز مميزة خلال المهرجان.

كما التقى الفتياني وعارف خلال المهرجان بكل من: وزير الشباب والرياضة المصري اشرف صبحي، ووكيل عام وزارة الشباب والرياضة العماني، رشاد بن احمد بن محمد بن عُمير الهنائي، وتم تباحث سبل تعزيز الأنشطة الشبابية الرياضية المتبادلة.