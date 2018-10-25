اشتراها قبل ساعات.. الاحتلال يسرق مركبة الأسير المحرر رامي طياح

طولكرم- وطن: استولت قوات الاحتلال، مساء الخميس، على مركبة مواطن من مدينة طولكرم خلال مروره على حاجز عسكري.

وقالت مصادر محلية إن المواطن رامي عبد اللطيف طياح كان عائدا من رام الله حين أوقفه جنود الاحتلال على حاجز جيت العسكري وصادروا مركبته وسلموه ورقة مصادرة من جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن طياح كان اشترى مركبته اليوم من رام الله، وعاد بها إلى طولكرم قبل أن يتم إيقافه ومصادرتها علما أنه أسير محرر قضى سنوات في سجون الاحتلال.