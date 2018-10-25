الجامعة العربية تندد باعتداء الاحتلال على رهبان مصريين في القدس

رام الله- وطن: نددت الجامعة العربية، مساء اليوم الخميس، باعتداء قوات الاحتلال على رجال دين مسيحيين، خلال وقفة نظمها أقباط في ساحة كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة.

وقمعت قوات الاحتلال أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام كنيسة القيامة، احتجاجًا على رفض الاحتلال قيام الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بأعمال الترميم داخل دير السلطان القبطي.

ووصف الأمين العام المساعد بالجامعة العربية سعيد أبو علي في بيان له، ما قامت به القوات الإسرائيلية "اعتداء وحشي وهمجي".

وأكد أن "الاعتداء يتنافى مع مبدأ حرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ويكشف للعالم أجمع عن الوجه الحقيقي للاحتلال".

وقال أبو علي إن الاعتداء "يأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس المحتلة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها".

ودعا المسؤول العربي، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وندد الأزهر والخارجية المصرية، مساء الأربعاء، بالاعتداء الإسرائيلي على رجال الدين المسيحيين في كنيسة دير السلطان، التابع للكنيسة المصرية الأرثوذكسية في القدس.

ويفرض الاحتلال قيودًا على ترميم الأماكن الدينية في القدس.