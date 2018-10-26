الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على حزب الله

وطن- وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، وقال ترامب إنه وقع على قانون يهدف إلى منع التمويل الدولي عن حزب الله.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لهجوم تعرضت له القوات الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، عام 1983 قُتل خلاله 241 جندياً.

من جهة أخرى قال البيت الأبيض في بيان، إن إدارة ترامب فرضت عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية وحزب الله.

وأضاف أن القانون الذي وقع عليه ترامب يهدف إلى مزيد من عزل حزب الله على الساحة الدولية.

وأكّد أن العقوبات ستطال الأشخاص والمؤسسات والحكومات التي توفر دعمًا لـحزب الله.

(الأناضول)