قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عراك المتظاهرين مع جنود الاحتلال شرق البريج

وطن- وكالات: نشرت قناة عبرية الليلة نتائج تحقيقات جيش الاحتلال المتعلقة بحادثة تسلل 3 فلسطينيين قبل أسبوعين واقترابهم من نقطة قنص للجيش قرب غزة قبل استهدافهم بالرصاص واستشهادهم في المكان.

وبينت التحقيقات التي نشرتها القناة "13" العبرية بأن حوالي 25 فلسطينياً اقتحموا الحدود تحت غطاء من الدخان الكثيف وتفجير عبوة وتسللت باتجاه موقع يتواجد فيه 3 جنود من وحدة الكوماندوز البحري الخاصة في جيش الاحتلال والمسماة "شاييطت 13".

في حين تمكن غالبية الفلسطينيين من العودة لداخل القطاع بعد إطلاق النار باتجاههم بينما واصل 3 فلسطينيين التقدم نحو نقطة القنص واقتربوا منها لعدة أمتار وذلك قبل استهداف اثنين منهم بالرصاص واستشهادهم في المكان وقامات مجموعة من الفلسطينيين باقتحام الحدود من جديد واستعادة الجثمانين إلى داخل القطاع.

بينما فشل جنود الاحتلال في العثور على الفلسطيني الثالث الذي تواجد في أسفل نقطة القنص وقامت إحدى مراقبات الجيش بإبلاغ الجنود بمكان الفلسطيني وأنه يقوم بالصعود باتجاههم فقام أحد عناصر القوة وهو ضابط بالخروج من النقطة للبحث عن الفلسطيني حيث فوجئ به أمامه وتعارك معه واستل الفلسطيني سكيناً محاولاً طعن الضابط وامسك بسلاحه وحاول الاستيلاء عليه في حين تمكن الضابط من التهرب من الفلسطيني وأطلق النار عليه فاستشهد في المكان حيث يحتجز الجيش جثمانه حتى اليوم.

وطرح التحقيق عدة تساؤلات من بينها لماذا ترك الجنود الثلاثة لوحدهم دون تعزيز النقطة بعشرات الجنود وذلك لمواجهة عشرات الفلسطينيين الذين اقتحموا الحدود وماذا كانت النتيجة لو حاصر الفلسطينيون النقطة بوجود ثلاثة جنود فيها فقط.

وذكر المراسل العسكري للقناة "نير دفوري" أن نتيجة الحادث كانت ستكون واحدة من اثنين: فإما أسر أحد الجنود أو القيام بالفتك بالجنود الثلاثة.

بينما نفى جيش الاحتلال أن يكون ما حصل عبارة عن "محاولة خطف". قائلاً بان الجيش سيستخلص العبر من الحادثة لمنع تكرارها في الوقت الذي تم وصفها بالحادثة الأخطر منذ بدء التظاهرات نهاية آذار الماضي.



المصدر: (صفا)