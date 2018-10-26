الدفاع المدني: الأمطار والسيول تسببت بـ125 حادث خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله- وطن: ذكر الدفاع المدني أن الأمطار والسيول تسببت بـ125 حادث مختلف خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية.

وأضاف أن طواقمه استجابت لـ ١٢٥ حادث إطفاء وانقاذ، كان اعلى عدد للحوادث في محافظة طولكرم وأقلها في محافظة طوباس.

وأوضح الدفاع المدني أن ابرز هذه الحوادث كانت تصريف مياه من منازل ومنشآت حيث بلغت ٢٥ حادث، و22 حادث تم خلالها إزالة أجسام وشوادر وأعمدة وأشجار متساقطة. كما تمكنت الطواقم من تصريف مياه من عبارات بالتعاون مع البلديات بهدف فتح الشوارع التي اغلقت بفعل تراكم المياه فيها.

كما تعاونت طواقم الإنقاذ مع دوريات الشرطة بسحب 10 مركبات عالقة بفعل تراكم المياه في بعض الشوارع العامة.

وقد سجلت محافظة طولكرم ٢٥ حادث ، ورام الله والبيرة ٢٣ حادث، وجنين ٢٠ حادث، وبيت لحم ٩ حوادث، والخليل ١٢ حادث، وسلفيت ١١ حادث، وأريحا ٤ حوادث، ونابلس ٥ حوادث، وطوباس حادثين.