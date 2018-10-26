أبو هولي: الصحة مستمرة بصرف ميزانية التحويلات الخارجية لمرضى غزة

رام الله- وطن: اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين د.احمد ابو هولي، أن وزير الصحة د. جواد عواد أكد له على استمرار الوزارة بصرف ميزانية التحويلات الخارجية للمواطنين في قطاع غزة، وأن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات المستشفيات في قطاع غزة كما هو معمول به في مستشفيات الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء أبو هولي بعواد، في مكتب الوزارة برام الله، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لخدمة ابناء شعبنا في مخيمات اللاجئين.

وأشاد ابو هولي بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية واهتمام وزير الصحة بتوفير احتياجات مستشفيات قطاع غزة من معدات طبية وادوية ومتابعته للمشاكل الصحية التي يعاني منها اهالي غزة. لافتا الى انه بحث مع وزير الصحة تقديم تسهيلات لتحويلات العلاج في الخارج للمرضى في قطاع غزة وخاصة اللاجئين في المخيمات نظرا لخصوصية اوضاعهم المعيشية والحياتية ولما تفتقده مستشفيات قطاع غزة من كوادر طبية ومعدات طبية متطورة.

كما تطرق د. ابو هلي خلال اللقاء الى الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية وانعكاساتها على طبيعة الخدمات المقدمة للاجئين وخاصة الخدمات الصحية التي شملتها الاجراءات التدبيرية التي لجأت اليها ادارة الوكالة لمواجهة الازمة المالي التي تعاني منها والتي اثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.