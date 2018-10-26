الشعبية: استضافة قطر وأبو ظبي لإسرائيليين مشاركة في تزييف الوعي العربي

رام الله-وطن: وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استضافة قطر فريقًا رياضيًا إسرائيليًا، واستقبال إمارة أبوظبي لما يُسمى وزيرة الرياضة والثقافة "ميري ريغيف" على رأس وفد رياضي بأنه "خيانة واضحة وصريحة لدماء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، ومحاولة لتزييف الوعي العربي".

واعتبرت الجبهة في بيان لها الجمعة، أن تصاعد وتيرة التطبيع الخليجي مع اسرائيل في ظل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على منطقتنا العربية وخصوصًا على القضية الفلسطينية ووصول هذه العلاقات إلى علاقات استراتيجية، تشكّل طعنة غادرة في خاصرة أمتنا العربية، بل وتواطئًا فجًا في عدوانهم على شعبنا الفلسطيني وحقوقه.

وأشادت بالمواقف المبدئية للعديد من الجهود الجارية في الكويت ومن بعض الشباب القطري الرافضين للتطبيع، داعيةً إلى ضرورة تطويرها وتعزيزها لتشمل كافة بلدان الخليج تصدياً لسرطان التطبيع.

ودعت الجبهة لضرورة تحويل مخرجات مؤتمر مقاومة التطبيع والذي نظمته حركة مقاطعة "إسرائيل" في الخليج قبل عام تقريبًا إلى حيز التطبيق، وبما يساهم في وضع استراتيجية وآلية عمل عملية وفعالة لمناهضة التطبيع مع اسرائيل في الخليج العربي.

وشدد على ضرورة التصدي لأنظمة التطبيع وملاحقة رموزها وتوعية الشباب العربي بمخاطر التطبيع وأهدافه الخبيثة وضرره البالغ المصالح العليا للأمة العربية وعلى حالة الاستقرار في المنطقة العربية، وعلى العلاقات العربية-العربية، وعلى القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يشارك منتخب إسرائيل لرياضة "الجودو" في بطولة "غراند سلام" التي ستنطلق يوم السبت في دولة الامارات العربية المتحدة، وستنضم إليهم وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف.

يشار إلى أن وسائل إعلام الاحتلال كشفت مطلع الشهر الجاري، أن الرياضيين الإسرائيليين الذي سيشاركون في بطولة العالم للجمباز في الدوحة، سيحظون بـ"الترحيب الكامل" كبقية الفرق الأخرى.