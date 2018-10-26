ليبرمان يصل كرم أبو سالم ويتوقع مزيداً من الهدوء على الحدود

غزة-وطن: وصل وزير جيش الاحتلال أفغدور ليبرمان صباح الجمعة، اليوم إلى "كيبوتس كيرم شالوم" وأبدى تفاؤله عندما سمع تقارير عن تقدم في التفاهمات بين "إسرائيل" وحماس.

وتوقع ليبرمان أن اليوم الجمعة سيكون هادئًا على حدود قطاع غزة، قائلاً: "اليوم دخلت شاحنات الوقود القطرية إلى قطاع غزة".

وأضاف وفقاً لصحيفة يديعوت احرينوت: "انتهى الأسبوع دون تغيير وهذا يعني أن حماس تسيطر بالكامل على أعمال الشغب على حد قوله.

وأشار إلى انتظاره حتى نهاية نوفمبر المقبل لتحديد مدى نجاح المباحثات التي يُجريها وفد المخابرات المصرية بين "إسرائيل" وحماس والسلطة.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في الجمعة الـ31 لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة والتي حملت عنوان "غزة صامدة وما بتركعش".